Трамп прокомментировал доклад о сомнительных сделках сына Байдена Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден должен выйти из президентской гонки после публикации доклада о сомнительных сделках его сына.

- Я смотрю на Хантера Байдена сегодня, как он украл миллионы долларов, украл миллионы. Его отец должен завершить кампанию, потому что его отец знал об этом. Его отец знал все, - сказал Трамп в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.

Напомним, накануне сенаторы-республиканцы опубликовали доклад, в котором говорится о подозрительных сделках Хантера Байден. Сенаторы утверждают, что Байден вместе с его партнером получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В их числе россиянка Батурина, украинский олигарх Микола Злочевский, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. В докладе также утверждается, что Байден получил полумиллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая.

Батурина, по данным сенаторов, 14 февраля 2014 года перевела на банковский счет Rosemont Seneca Thornton LKC 3,5 миллиона долларов по "Соглашению о консалтинге DD12.02.2014". Сооснователем этой компании является Хантер Байден.