После публикаций о беседе Макрона и Путина во Франции начали проверку

В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД Франции заявили о начале расследования после публикации в СМИ деталей телефонного разговора президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

"Любая утечка конфиденциальных внутренних документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев", — сказал представитель ведомства. Его слова передает ТАСС.

Отмечается, что Эммануэль Макрон хотел установить с Россией диалог, который "направлен на обсуждение всех вопросов, в частности, касающихся безопасности, в духе открытости и требовательности".

Напомним, издание Monde 22 сентября сообщило, что в беседе Путина и Макрона, которая состоялась 14 сентября, президенты затронули ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.

Якобы российский лидер сделал предположение, что оппозиционер действительно мог отравиться. При этом Путин "не исключил" и другие версии развития ситуации и предложил обратить внимание на то, что следы ведут в Латвию. Именно там проживает один из создателей вещества "Новичок".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию заявив, что данными разговора двух лидеров не может располагать никто. А Россия не верит, что Елисейский дворец "слил" журналистам разговор Путина и Макрона.