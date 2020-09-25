Аномально теплая погода в России сохранится в ближайшие пять дней

В ближайшие пять дней в России сохранится аномально теплая погода Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, как долго еще погода будет радовать россиян теплом и солнцем. По его словам, аномальное тепло на территории России сохранится в ближайшие пять дней.

Он уточнил, что температура воздуха «около или выше нормы» будет почти во всех регионах страны, при этом в Европейской части России температура превысит норму на 4–5°C, в Москве и Подмосковье – на 5,5°C, а самые значительные температурные аномалии (до 10 градусов тепла) наблюдаются на севере страны. В южных регионах столбики термометров показывают на три-четыре градуса теплее обычного.

Теплая погода в столичном регионе продержится до начала октября.

Прохладно же, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

«Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла эти регионы выделяются», - приводит слова Романа Вильфанда РИА Новости.