В США впервые за 17 лет казнили афроамериканца

Осужденный ждал исполнения приговора более 20 лет Фото: REUTERS

В четверг, 24 сентября, в тюрьме американского города Терре-Хот (штат Индиана) казнили темнокожего преступника по имени Кристофер Виалва, которого суд в США приговорил к высшей мере наказания за убийство белой пары в 1999 году, передает агентство Associated Press.

Издание отмечает, что адвокат осужденного настаивал на том, что на решение судьи при вынесении приговора якобы повлияла расовая принадлежность его подзащитного.

По данным газеты The Washington Post, Кристофер Вильва стал седьмым казненным в этом году федеральным заключенным и первым за последние 17 лет осужденным афроамериканцем, в отношении которого приведен в исполнение смертный приговор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Соединенных Штатов стали снова казнить осужденных на федеральном уровне «смертников» после более чем 15-летнего перерыва. Первую смертельную инъекцию заключенному ввели 14 июля.