Шесть человек пострадали на акции против карантинных мер в Мадриде Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Испании пострадали по меньшей мере шесть человек, еще трое задержаны, в ходе акции против ограничительных мер, введенных правительством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает агентство Europa Press, часть участников акции перекрыла движение в районе регионального парламента. В результате правоохранительным органам пришлось применить силу для разгона протестующих.

Среди пострадавших - четыре полицейских.

Участники акции были недовольны новыми мерами, которые ввели в автономном сообществе Мадрид, где с начала недели, 21 сентября, действуют ограничения на въезд и выезд из 37 зон с наиболее высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Ожидается, что в пятницу, 25 сентября, власти испанской столицы расширят этот список.

По данным Worldometers, по состоянию на 25 сентября в Испании 704 209 заболевших, из них свыше 210,7 тысяч - в автономном сообществе Мадрид