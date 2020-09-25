Второй волны коронавируса в России нет, заявил Роспотребнадзор

На данный момент в России нет второй волны коронавируса, идёт продолжение первой. Об этом сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Напомним, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет, а осенью россиянам стоит ждать лишь небольшой подъем заболеваемости.

О сезонном повышение заболеваемости также говорил эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико, который также отметил, что в России еще не закончилась первая волна коронавирусной инфекции, поэтому, о второй волне речи не идёт.