Погибшие в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020: более 20 человек скончались

В разбившемся под Харьковом самолёте есть выжившие. Фото: Нацполиция Украины

В авиакатастрофе под Харьковом погибли 20 человек. Ещё двое тяжело ранены, сообщили в МВД Украины.

В сообщении ведомства также сказано, что самолёт рухнул в 20:50 в двух километрах от военного аэропорта недалеко от города Чугуев, а затем загорелся.

Район катастрофы оцепили военные.

Позже в ВВС Украины уточнили данные: На борту находились 28 человек. Среди них - 7 членов экипажа и 21 кадет.

В результате крушения 22 человека погибли, двое госпитализированы. Судьба еще четверых пока неизвестна.

На борту Ан-26 находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Глава Харьковской области ранее сообщил, что в разбившемся под Харьковом самолёте есть выжившие.

В МВД сообщили, что самолёт рухнул в 20:50 на 530 километре трассы Харьков-Киев в двух километрах от военного аэропорта недалеко от города Чугуев. Сразу после крушения самолёт загорелся. К настоящему моменту возгорание потушено.

Район катастрофы оцепили военные.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил премьер-министру страны создать правительственную комиссию для расследования авиакатастрофы. Президент сам прилетит к месту крушения завтра, 26 сентября.