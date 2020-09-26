Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в американские выборы Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, в случае победы на выборах, последствиями за приписываемые России во внутренние дела Штатов.

«Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», - заявил политик в эфире телеканала NBC, отметив, что нынешний президент США Дональд Трамп отказывается противостоять предполагаемому вмешательству в американские выборы.