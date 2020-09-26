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Политика

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в американские выборы

Источник:kp.ru
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Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в американские выборы

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в американские выборы

Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, в случае победы на выборах, последствиями за приписываемые России во внутренние дела Штатов.

«Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», - заявил политик в эфире телеканала NBC, отметив, что нынешний президент США Дональд Трамп отказывается противостоять предполагаемому вмешательству в американские выборы.