Создатель «Новичка» рассказал, что произойдет с бутылкой воды при помещении в нее яда

Создатель «Новичка» рассказал, что произойдет с бутылкой с водой при помещении в нее яда Фото: REUTERS

Добавление боевого вещества «Новичка» в бутылку с водой привело бы к потере его свойств за десятки минут или часы. Об этом один из разработчиков яда Леонид Ринк

«Никому в голову не придет пихать в воду», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, ранее немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок».

Как писал ранее сайт kp.ru, на видео из номера томской гостиницы соратники блогера сообщают, что они заберут только бутылки минеральной воды. За кадром слышен разговор сотрудника отеля, которая сказала, что они ничего забрать не могут, однако девушка отвечает, что «кроме бутылок воды ничего не надо», хотя в номере есть и использованные полотенца, и постельное белье.

Позже пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что на личных вещах Навального и предметах из номера гостиницы, кроме бутылки с водой, яд не был обнаружен.