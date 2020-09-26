В Подмосковье жителей старше 65 лет просят не выходить из дома из-за коронавируса

В Московской области для людей старше 65 лет, а также 65 лет и людям с хроническими заболеваниями ввели новые меры предосторожности на фоне распространения коронавирусной инфекции и начала эпидемиологического сезона по гриппу и ОРВИ. С понедельника, 28 сентября, их просят без особой необходимости не выходить из дома, а работающих пенсионеров старше этого возраста порекомендовали перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

«Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», - говорится в постановление губернатора региона.