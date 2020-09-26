Очевидцы сообщили, что в Люберцах прогремел взрыв

Над Люберцами поднимается огромный столб дыма. Фото: скриншот видео очевидцев

В Москве 26 сентября, вечером, по сообщениям очевидцев, в Люберцах на заводе произошел взрыв. По словам местных жителей, взрывов было несколько. Над Люберцами поднимается огромный столб дыма.

Производимое заводом вещество используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта, а также в качестве бактерицидного и стерилизующего средства в медицине и пищевой промышленности.

По данным ГУ МЧС РФ по Московской области, в Дзержинском районе на площади в 119 квадратных метров сгорели бытовки и строительный мусор.О пострадавших и причинах пока не сообщается.