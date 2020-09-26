При крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата

Уточняется, что Владимиру Олабину в ноябре исполнился бы 21 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области погиб сын депутата городского совета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина.

Владимир Олабин был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил. В день крушения самолета он находился на борту воздушного судна, — говорится в сообщении на сайте партии.

Напомним, что военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. На борту находилось 27 человек. Лайнер выполнял учебный полёт.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.

Одному курсанту удалось спастись. Ранее сообщалось, что он с товарищем, который погиб позднее в клинике, успел в последний момент выпрыгнуть из лайнера. Они были госпитализированы с места происшествия с ожогами и травмами. Но позднее стало известно, что выживший курсант не покидал борт самолета.

В связи с авиакатастрофой 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил днём траура.