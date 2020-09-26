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Общество

В Сан-Франциско птицы из-за пандемии стали петь тише

Продолжительные карантинные меры могут привести к улучшению условий окружающей среды
Анастасия РЫШКОВА
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На улицах города стало меньше шума, который вынуждал раньше пернатых петь громче

На улицах города стало меньше шума, который вынуждал раньше пернатых петь громче

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экологи из Сан-Франциско заявили, что самцы птиц начали петь намного тише и мягче, чтобы привлечь самок, чем обычно. По данным специалистов на это повлияла пандемия коронавируса.

Всеобщий карантин, введенный в Калифорнии, заставил всех людей сидеть дома, из-за этого на улицах города стало меньше шума, который вынуждал пернатых петь громче.

Но после введения ограничительных мер в городе пение птиц стало «сексуальнее» и тише приблизительно на треть, сообщается в исследовании, которое опубликовано на сайте phys.org.

Ведущие ученые США своим открытием показали, как быстро птицы приспосабливаются к переменам в окружающей среде. Они сделали выводы, что продолжительные карантинные меры и сокращение уличного шума, а также загрязнения от промышленных предприятий могут привести к улучшению условий окружающей среды и увеличению численности животных и птиц.

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