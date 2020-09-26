Певицу МакSим заметили на хоккейном матче “Спартак” - "Амур"

Певица Максим была замечена на матче ХК “Спартак” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певицу МакSим заметили на трибунах матча ХК “Спартак” - "Амур". Увидев ее на видеотрансляции, операторы вывели изображение артистки на большие экраны, и даже включили трек “Знаешь ли ты”, который так полюбился фанатам красно-белых.

Трибуны ликованием отреагировали на появление певицы и стали подпевать. В этот день "Спартак" одержал победу над хабаровским "Амуром" и прервал серию из четырех поражений в КХЛ.

Напомним, в начале 2020 года стали ходить слухи, что певица Максим находится на лечении, якобы с этим и связано ее исчезновение из светской хроники.

О том, что 36-летняя российская исполнительница приостановила свою концертную деятельность из-за проблем со здоровьем, писала концертный директор артистки Маргарита Соколова. Она отмечала, что лечение связанно с травмами, которые певица получила в аварии в 2019 году.