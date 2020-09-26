Умер Владимир Носачев актер театра Сатиры

Сцена из спектакля Театра сатиры "Хомо эректус"

Актер Владимир Носачев умер в возрасте 80 лет, об этом сообщила пресс-служба Московского академического театра сатиры.

"С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева", - говорится в сообщении театра.

Владимир Носачев родился 14 апреля 1940 года. Он окончил Высшее театральное училище имени Щукина в 1966 году. Талантливого студента престижного актерского училища приняли служить в Театре сатиры.

Он исполнил множество ролей в комедиях и драмах театра. Зрители запомнили его по ролям в постановках "Укрощение строптивой", "Малыш и Карлсон", "Хомо Эректус" и другие.

Работы актера в кино отмечены в таких фильмах, как: «Возвращение Мухтара-1», «Волшебник изумрудного города», «Дополнительное время» и другие.