Макрон выступил за добровольный уход Лукашенко с поста президента

Эмманюэль Макрон отметил, что восхищается мужеством белорусов, принимающих участие в протестах Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост.

- Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти, - сказал Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Президент Франции также заявил о своём восхищении теми, кто продолжает участвовать в протестах в Беларуси, "понимая риск, на который идут", но "стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию". Макрон отметил, что женщины, выходящие на акции, заслуживают особого уважения.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. По объявленным Центральной избирательной комиссией результатам, на них победил правящий с 1994 года Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, по итогам ЦИКа, завоевала второе место и 10,12% голосов избирателей.