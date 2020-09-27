В России выявили 7 867 новых заражённых коронавирусом

В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах из 85. У 26,4% новых заражённых не было никаких проявлений болезни. Число заразившихся в России достигло 1 151 438.

За прошедшие сутки в России также выздоровели 3 068 человек. Всего за время эпидемии российские врачи смогли вылечить 943 218 человек.

Число погибших от заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний за последние сутки составило 99 человек, а всего в России от коронавируса погибли 20 324 пациента.

В Москве зафиксировано 2 016 новых заражённых, в Санкт-Петербурге - 227, а в Московской области - 226.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице прививку от коронавируса сделали уже более трёх тысяч человек, и ни у кого из них нет жалоб на самочувствие. Мэр отметил, что он и сам прошёл вакцинацию несколько месяцев назад, и чувствует себя хорошо.