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Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха

Об этом заявил премьер государства на фоне обострения конфликта
Ксения АНУФРИЕВА
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Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха

Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха

Фото: REUTERS

Власти Армении намерены рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщил во время совещания в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

- Мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха - Нагорно-Карабахской республики. В нашей повестке действительно есть такой вопрос, и мы обязаны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий, ведь и мы, и наш противник понесли значительные потери, - объяснил политик.

Напомним, что в Армении сегодня на фоне обострения конфликта ввели военное положение. Постановление о введении такого положения в ряде городов и регионов также подписал парламент Азербайджана.

Сообщается, что в результате столкновений в Нагорном Карабахе погибли шестнадцать армянских военных, еще примерно сотня солдат получили ранения.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе