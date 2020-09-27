Видео уничтожения военной техники Армении показало Минобороны Азербайджана. Фото: кадр из видео

Министерство обороны Азербайджана показало видео уничтожения военной техники Армении во время очередного столкновения в Нагорном Карабахе. Как утверждает военное ведомство, на опубликованных на YouTube-канале кадрах видны удары по армянской армии.

- В результате контрнаступления подразделений армии Азербайджана на разных направлениях фронта было уничтожено большое количество живой силы и военной техники армянских войск, - говорится в описании к записи.

В это воскресенье, 27 сентября, серьезно обострился конфликт в районе Карабаха. Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга: азербайджанская сторона утверждает, что огонь первой открыла Армения, а армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Ранее сайте kp.ru показывал видео, на котором армянские вооружённые силы уничтожают азербайджанские танки T-72. Военные Баку тогда опровергли информацию о трёх подбитых танках Азербайджана.