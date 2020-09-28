Цвета силы каждого знака зодиака назвал астролог

Исследователь и эксперт по астрологии Юджин Олдридж рассказал, какие существуют цвета силы каждого знака зодиака.
Отмечается, что именно эти оттенки способны подчеркнуть и раскрыть лучшие качества их представителей, сообщает YourTango.
Цвета силы каждого знака зодиака:
Овен - красный.
Телец - зеленый.
Близнецы - желтый.
Рак - белый или серебристый.
Лев - золотой.
Дева - зеленый или коричневый.
Весы - розовый или голубой.
Скорпион - черный.
Стрелец - фиолетовый.
Козерог - коричневый или серый.
Водолей - синий.
Рыбы - салатовый.