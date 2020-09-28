Пушков прокомментировал призыв Макрона к Лукашенко уйти в отставку

Алексей Пушков оценил реакцию Лукашенко на призыв Макрона уйти в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко может не рассчитывать на многовекторность политики после заявлении о неопытности президента Франции Эмманюэля Макрона в политике, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

- А после того, как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком", он может смело ставить крест на любых иллюзиях о "многовекторности", если они у него еще остались. Нет у него другого вектора, кроме Союзного государства, - сказано в сообщении сенатора в его Telegram-канале.

Ранее Макрон призвал Лукашенко сложить полномочия президента. В ответ Лукашенко посоветовал президенту Франции "поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами собственной страны, отметив, что Макрон тогда должен был уйти в отставку ещё в 2018 году во время протестов "жёлтых жилетов". Тогда протестующие требовали оставить цены и налоги на топливо, а затем - отставки президента.

- Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением, - добавил Лукашенко.

Пушков, комментируя его слова, отметил значительную разницу между ситуациями в Беларуси и во Франции.

- Однако разница в том, что "желтые жилеты" президентству Макрона не угрожали и не угрожают. В Белоруссии ситуация иная, - заявил сенатор.