Лукашенко посоветовал Макрону заняться внутренними делами Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский президент Александр Лукашенко в ответ на призывы французского коллеги Эммануэля Макрона посоветовал ему меньше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами Франции. Макрон ранее призвал Лукашенко добровольно покинуть президентский пост на фоне протестов в республике. Об этом пишет издание БелТА в воскресенье, 27 сентября.

- Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа вышли «желтые жилеты». Макрону следует заняться внутренними делами Франции и меньше смотреть по сторонам. Предлагаю сделать Минск переговорной площадки для мирной передачи власти «желтым жилетам» или предводителям мусульманских протестов и движения BLM, - цитирует слова белорусского лидера его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

В своем недавнем заявлении в интервью изданию Le Journal du Dimanche французский президент Эммануэль Макрон сказал, что впечатлен «мужеством протестующих» и сделал вывод о том, что Александру Лукашенко лучше «добровольно покинуть президентский пост».

Напомним, что Кремль считает непризнание Лукашенко европейскими странами косвенным и недопустимым вмешательством во внутренние дела Белоруссии.