200 военных ранены в боях, сообщили в Минобороны Армении

В понедельник на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что около 200 карабахских военных ранены во время боев на линии соприкосновения с начала эскалации в регионе.

"По последним данным, ранены около 200 военнослужащих Армии обороны (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - ред.). Часть из них перевезена в Ереван в госпитали и гражданские медучреждения", - сказал Ованнисян.

Минобороны НКР ранее сообщало о 31 погибшем карабахском военном, сообщает РИА Новости.

Напомним, 27 сентября ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, об этом сообщило Минобороны Азербайджана. По данным ведомства есть погибшие среди гражданских и военных.

В свою очередь минобороны Армении заявило, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.

Власти обеих стран объявили военное положение. Армения ввела мобилизацию. Власти Азербайджана ввели частичную мобилизацию, подчеркнув, что армия укомплектована.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе начался в феврале 1988 года. Именно тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Военные действия начались в 1992 году и продлились два года. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов вышли из-под контроля Азербайджана.

Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся уже более 28 лет. На прекращении боевых действий настаивают Россия, США и Франция.