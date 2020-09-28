Россиян ждет аномальная зима, заявили в гидрометцентре

Россиян предупредили об аномальной зиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 28 сентября, Гидрометцентр предоставил "Вероятностный прогноз температурного режима в России в отопительный период с октября по март". Погода в предстоящем зимнем сезоне будет отличаться разнонаправленными температурными режимами на всей территории России.

В октябре температура будет холоднее, чем в прошлом году. Такой прогноз ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. А вот теплее, чем обычно будет в западных областях СЗФО, в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа.

В ноябре теплый циклон сохранится на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. Но в Магаданской области и на Чукотке будет холоднее, чем год назад.

Первый месяц зимы окажется более теплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Но холоднее, чем в прошлом году, он будет на Дальнем Востоке.

Температура выше нормы в январе окажется в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского и на юге Приволжского. Но для ПФО, ЦФО и Сибири этот месяц окажется холоднее, чем в 2020-ом году.

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа", — говорится в прогнозе.

По прогнозам синоптиков температуры в марте окажутся выше нормы в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского и на Чукотке.

Что касается регионов ЦФО и ПФО, на большей части УФО и в Забайкалье первый месяц весны-2021 будет холоднее, чем в начале 2020 года.