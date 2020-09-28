На Ямале завершается первый этап вакцинации от гриппа

В 2020 году жители Ямала особенно активно принимают участие в прививочной кампании. Вакцинация началась в первых числах сентября, и менее чем за три недели медики привили 42% детей и 37% взрослых от общего плана вакцинации. Прививку против гриппа уже получили более 124 тысяч северян.

В первую очередь вакцинировались ямальцы из групп риска: пожилые люди, беременные женщины, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто много контактирует с людьми на работе – медики, педагоги, сотрудники сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей.

Благодаря информированию населения о необходимости вакцинации и активной работе медиков в короткие сроки первая партия прививок практически закончилась. В числе лидеров в прививочной кампании этого года Муравленко, Ноябрьск, Губкинский, Красноселькупский, Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы. В этих муниципалитетах вакцинация взрослого населения продолжится после получения очередной партии вакцины.

В этом году в округе планируют привить от гриппа 60% населения – более 315 тысяч человек. Иммунизацию проводят вакцинами СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов гриппа.

Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на выработку иммунитета, срок действия защиты. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить прививку.