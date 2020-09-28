Армения заявила, что не станет обращаться в ОДКБ для решения конфликта в Нагорном Карабахе

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном возобновилось 27 сентября Фото: REUTERS

Власти Армении не планируют обращаться в Организацию договора о коллективной безопасности за содействием на фоне обострения в Нагорном Карабахе, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

- Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет, - заявил Тоганян в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о планах Еревана по участию ОДКБ в ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Утром 27 сентября между Вооружёнными силами Армении и Азербайджана началось столкновение на линии соприкосновения в Карабахе. По данным обеих сторон, погибшие есть среди военнослужащих и мирного населения.

Посол Армении Вардан Тоганян подчеркнул в эфире Радио "Комсомольская правда", что Ереван видит решение конфликта только в мирных переговорах.