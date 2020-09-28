Песков напомнил россиянам о важности соблюдения масочного режима

По мнению пресс-секретаря РФ, подобные меры защиты помогут повысить уровень личной безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне должны лучше заботиться о собственной безопасности в период сложной эпидемиологической обстановки. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания не только соответствующих штабов, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь-то масочный режим, перчаточный режим и так далее, и тому подобное", - отметил он.

Дмитрий Песков также заострил внимание на том, что ситуация с распространением коронавируса разнится в зависимости от региона. Представитель Кремля заявил о том, что губернаторы должны и действуют исходя из обстановки в вверенном регионе.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 28 сентября в России число зараженных в день впервые превысило 7 000 человек.