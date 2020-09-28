В Беларуси с 1 октября начнётся вакцинация добровольцев российской вакциной от коронавируса

РФПИ объявил о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
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Российский фонд прямых инвестиций объявил о поставке в Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси. В сообщении ведомства препарат назвали "единственным в мире, доказавшим долгосрочную безопасность и эффективность".
С 1 октября в Беларуси начнётся вакцинация добровольцев в рамках исследования. Финансирует клинические испытания российской вакцины в Беларуси РФПИ. В нём примут участие 100 человек.
В заявлении Минздрава также отмечается, что Беларусь стала первым иностранным государством, в котором проведут клинические исследования вакцины "Спутник V" после её регистрации в России.
Исследовать вакцину будут в восьми медицинских учреждениях Беларуси. Партии препарата уже доставили в две клиники.
В Минздраве Беларуси также выдали разрешение на клинические испытания второй вакцины от коронавируса - средства Гам-КОВИД-Вак, разработанного в новосибирском вирусологическом центре "Вектор".