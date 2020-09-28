Президент Турции обвинил Армению в "оккупации" территории Азербайджана

Эрдоган призвал Армению прекратить «оккупацию» Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле, призвал власти Армении прекратить «оккупацию» земель Азербайджана.

"Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", - сказал Эрдоган.

Трансляция выступления велась в Twitter турецкого лидера.

Он также подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ неспособна решить карабахскую проблему.

"За 30 лет они не смогли решить этот вопрос... Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе - ред.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган, имел в виду поддержку со стороны США сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что страна оказалась в совершенно новых геополитических реалиях, где Турция - участница НАТО вступила в военные действия на Кавказе и стала одним из главных провокаторов конфликта. Он отметил, что президент Ильхам Алиев явно не стремится прийти к компромиссу и продавливает военное решение конфликта. Он подчеркнул, что конфликт может быть исчерпан за столом переговоров.

Напомним, что Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно данным ведомства, есть погибшие среди гражданских и военных.

В свою очередь минобороны Армении заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Военное положение и мобилизация объявлены и в Армении, и в Азербайджане.

Россия и Франция, призвали стороны сесть за стол переговоров. Но в данный момент военные действия еще продолжаются. МИД РФ обеспокоен применением тяжелого вооружения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры о мирном урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе. Сопредседателями группы являются Россия, США и Франция.