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Наука

Япония планирует построить завод на Луне

Фабрика будет добывать питьевую воду, кислород и водород из залежи льда на спутнике Земли
Ксения АНУФРИЕВА
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Япония планирует построить завод на Луне

Япония планирует построить завод на Луне

Фото: Александр КУЛИКОВ

Специалисты из Японии планируют построить завод по производству водородного топлива на Луне. Интересный проект хотят завершить уже к 2035 году, пишет в понедельник 28 сентября, агентство Kyodo.

Фабрику хотят построить на юном полюсе спутника Земли, где, по предположению ученых, располагаются крупные залежи льда. Их них хотят добывать питьевую воду, а также кислород и водород – последнее можно использовать для топлива для перемещений как по самой Луне, так и для полетов между ней и окололунной космической станцией.

На эти цели японцам потребуется примерно 21-37 тонн воды. Предприятие поможет серьёзно снизить затраты на транспортировку топлива с планеты, а также укорить темпы освоения Луны и космоса в целом.

Как сообщал сайт kp.ru, руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай будут осваивать Луну вместе. Страны хотят построить на поверхности спутника нашей планеты научную базу.