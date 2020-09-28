Представитель Ольги Бузовой прокомментировал возможный поединок певицы с девушкой-боксером

Ольгу Бузову вызвали на боксерский ринг Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

PR-менеджер телеведущей и певицы Ольги Бузовой прокомментировал возможный бой между певицей и девушкой-боксером Ангелиной Семеновой.

Антон Богуславский отметил, что в курсе вызова, который телеведущей прислала спортсменка.

Девушка решила пригласить певицу на ринг посредством соцсетей. На своей странице в Instagram она отметила ведущую и призвала ее продемонстрировать бойцовские качества.

Девушка-боксер Ангелина Семенова предложила Ольге Бузовой поединок Фото: СОЦСЕТИ

- Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво! — заявила Семенова.

Пока сама Ольга не среагировала на выпад в ее сторону. Зато Богуславкий в беседе с «Ридусом» отметил, что она в прошлом занималась единоборствами.

- Она занималась в детстве айкидо или похожим боевым искусством, — рассказал представитель звезды.

Поющая ведущая пока не комментирует вызов на ринг Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики Семеновой уверены, что в паре с профессионалом Бузовой не выдержать, но этот бой, если он состоится, обещает быть очень интересным .