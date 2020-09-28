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Умер Владимир Мусаэльян, бывший личный фотограф Брежнева

Фотокорреспондент ТАСС скончался на 82 году жизни
Ксения АНУФРИЕВА
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Умер фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян

Умер фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве умер Владимир Мусаэльян, российский фотожурналист и фотокорреспондент ТАСС, который являлся бывшим личным фотографом Брежнева. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило агентство, ссылаясь на его дочь Марину.

Фотокорреспонденту был 81 год, из них он проработал в ТАСС 60 лет подряд. В Фотохронику Владимир Мусаэльян пришел еще в 1960 году. Он трудился в Звездном городке, снимая репортажи на различные тематики от подготовки первым космических экипажей и запуска ракет до строительства первого и крупнейшего в мире космодрома Байконур.

После этого в течение 14 лет Владимир Мусаэльян являлся личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Фотокорреспондент был удостоен медали «Защитника свободной России» активных защитников конституционного строя в 1993 году, а летом прошлого года получил Орден почета.

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