Умер Владимир Мусаэльян, бывший личный фотограф Брежнева

Умер фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве умер Владимир Мусаэльян, российский фотожурналист и фотокорреспондент ТАСС, который являлся бывшим личным фотографом Брежнева. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило агентство, ссылаясь на его дочь Марину.

Фотокорреспонденту был 81 год, из них он проработал в ТАСС 60 лет подряд. В Фотохронику Владимир Мусаэльян пришел еще в 1960 году. Он трудился в Звездном городке, снимая репортажи на различные тематики от подготовки первым космических экипажей и запуска ракет до строительства первого и крупнейшего в мире космодрома Байконур.

После этого в течение 14 лет Владимир Мусаэльян являлся личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Фотокорреспондент был удостоен медали «Защитника свободной России» активных защитников конституционного строя в 1993 году, а летом прошлого года получил Орден почета.