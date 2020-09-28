Анна Попова сказала про эффективность мер защиты от коронавируса в школах России с 1 сентября

С начала сентября дети и студенты пошли в школы и ВУЗы. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала про эффективность мер защиты от коронавируса в школах России.

- Проанализировав то, что происходило летом, когда дети были в лагерях, мы решили, что можно возобновить очную форму обучения. Что не нужно всем детям сидеть дома. Дистанционное обучение – это очень сложно, нарушает ритм обучения. Поэтому было принято решение, что с первого сентября дети пойдут в школы. Правила были написаны еще до этого, летом.

Дети при этом не общались с апреля. Мы предполагали, что возобновление коллективов приведет к обмену вирусной информацией, так и произошло. Однако надо отметить, что болеющих среди школьников нет, - отметила Анна Попова в ответ на вопрос обозревателя kp.ru.