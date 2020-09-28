В России из экзаменов на водительские права исключат площадку

Планируется, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-центре МВД России сообщили, что площадку исключат из экзамена на водительские права 1 апреля 2021 года, а не 1 октября, как планировалось ранее.

"Срок вступления в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, в том числе предусматривающих исключение практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, в настоящее время перенесен на 1 апреля 2021 года", - сказали в МВД.

Также в правила приема экзамена будут внесены изменения. Основной ошибкой будет считаться, если будущий водитель не пристегнул ремень безопасности или пользовался мобильным телефоном. Инспектор вправе не засчитать сдачу экзамена кандидату на водительское удостоверение, сообщает ТАСС.

Разработанный МВД РФ новый регламент будет устанавливать содержание, сроки и последовательность административных процедур практического экзамена.