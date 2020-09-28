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Коронавирус Covid-19

Какова надежность тестов от коронавируса в России, сказала Анна Попова

О погрешности современной диагностики заболевания рассказала глава Роспотребнадзора на радио «КП»
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, какова надежность тестов от коронавируса в России.

- Массовые тесты достаточно надежны, они не ошибаются. Там, где есть необходимость перепроверить, тест делают параллельно на нескольких системах, а их сегодня достаточно. Так подтверждают или снимают результат. На сегодняшний день у нас более 500 различных лабораторий исполняют тесты, за нами право выборочного контроля. Почти не осталось лабораторий, который ошибаются более чем в 5-7 процентах, но это допустимая погрешность, - объяснила главный санитарный врач России.

Распространение коронавируса в мире