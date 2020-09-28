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Коронавирус Covid-19

Анна Попова назвала сумму, на которую штрафуют магазины за покупателей без масок

На радио «КП» главный санитарный врач России рассказала о мерах предосторожности для торговых точек во время пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Анна Попова назвала сумму, на которую штрафуют магазины за покупателей без масок. В эфире Радио «Комсомольская правда» глава ведомства отвечает на вопросы обозревателя kp.ru.

- Целый ряд магазинов просто не пускают к себе людей без масок. Сегодня штрафы для юридических лиц достаточно высокие по статье, которая была введена специально под пандемию коронавируса. Для юридических лиц эти штрафы за покупателей без масок составляют от 300 тысяч рублей. И в суды мы вносим большое количество предложений по данным штрафам, - рассказала Анна Попова.

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