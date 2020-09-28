Губернатор Самарской области рассказал о сотрудничестве региона с Белоруссией

Губернатор принял участие в российско-белорусском форуме. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в форуме регионов России и Белоруссии, который стартовал в Москве. В рамках секции о совместных проектах он рассказал о сотрудничестве с республикой и торгово-экономическом партнерстве.

- По объему товарооборота с Беларусью мы всегда входим в десятку ведущих регионов России. Нашему региону хорошо известны автомобильная и сельскохозяйственная техника белорусского производства. Автомобили LADA традиционно являются одним из лидеров белорусского авторынка, - отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор рассказал, что регион готов к производственной кооперации и реализации совместных проектов по ряду отраслей. Одна из них – IT, также Самарская область ожидает, что руководство белорусского завода «БЕЛДЖИ» примет решение о размещении заказов на производство автокомпонентов в регионе – в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в феврале 2020 года. Более того, эксперты считают, что партнерами Научно-образовательного центра Самарской области могли бы стать БГУ, БГТУ и университет информатики и радиоэлектроники.

- В рамках этого форума Самарская область укрепляет сотрудничество с братским народом. В своё время мы уже подписали соглашение с Гомельской и Могилёвской областями. Сейчас у нас есть прочные контакты по линии муниципалитетов. Столица нашего региона - Самара - также имеет соглашение с Витебском, Гомелем и Могилевом, - подчеркнул губернатор и отметил, что форум служит началом зарождения благополучных отношений, ведь здесь две страны обмениваются достижениями во всех областях жизни.