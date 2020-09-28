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Армения пригрозила применением «Искандеров» в Карабахе

Ракетный комплекс задействуют, если Турция начнет использовать в регионе самолеты F-16
Ксения АНУФРИЕВА
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Армения пригрозила применением «Искандеров» в Карабахе

Армения пригрозила применением «Искандеров» в Карабахе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Армения может применить ракетный комплекс «Искандер», если турецкие силы задействуют в Нагорном Карабахе военные самолеты F-16. До тех пор для ликвидации беспилотников Турции достаточно имеющихся на вооружении Еревана систем ПВО. Об этом заявил в понедельник, 28 сентября, посол Армении в России Вардан Тоганян.

В 2016 году Армения стала первым зарубежным партнером России, которая получила «Искандеры».

- Военное ведомство несколько раз предупреждало, что если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, то будут приниматься любые меры, в том числе и «Искандеры». То есть армянские вооруженные силы будут использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности, - подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.

Он обозначил, что пока что до этого дело не дошло, и для ликвидации турецких и азербайджанских беспилотников используются системы противовоздушной обороны.

Ранее такую же точку зрения по поводу использования «Искандеров» в Карабахе высказывал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Баку в ответ сообщили, что смогут подготовить «адекватный ответ».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе