Мэром румынского города избрали умершего от коронавируса кандидата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главой города Девеселу в Румынии избрали кандидата, которые незадолго до выборов скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает румынское «Радио Свобода».

Ион Алиман до этого дважды был мэром города и решил выдвинуть свою кандидатуру на третий срок от Партии социал-демократов. Однако незадолго до начала голосования 57-летний градоначальник заразился коронавирусом и умер от осложнений после заболевания в одном из медицинских учреждений Бухареста.

Смерть кандидата не помешала избирателям проголосовать за него, и покойный мэр в третий раз победил на выборах, обогнав двоих соперников по числу голосов. Он получил 1020 из 1600 голосов. Сразу после объявления результатов выборов избиратели посетили могилу Иона Алимана, чтобы поздравить мэра с переизбранием и почтить его память.

Разумеется, голосование пройдет повторно. До этого обязанности главы города будет исполнять заместитель мэра.