Германия получила третий запрос от России по ситуации с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти ФРГ получили третий запрос от России об оказании правовой помощи по инциденту с российским блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщило агентство DPA, ссылаясь на представителя немецкого министерства юстиции.

По его информации, запрос от российской стороны поступил в Германию в минувшую пятницу, 25 сентября. О содержании самого запроса не сообщается.

Напомним, что российская Генеральная прокуратура до этого направляли в ФРГ два запроса о правовой помощи по делу Навального. В первом представители РФ попросили ответить на примерно 20 вопросов о лечении пациента, поступившего в берлинскую клинику, исследованиях и экспертизах, которые проводили немецкие специалисты. Генпрокуратура также попросила предоставить копию медицинской карты пациента и биологический материал для сравнительного анализа.

Кроме того, российская сторона попросила Берлин предоставить возможность опросить Навального на территории Германии.