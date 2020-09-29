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Политика

Михаил Горбачёв дал совет следующему президенту США

Экс-президент СССР опасается, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаил Горбачёв заявил об особой озабоченности американскими планами по созданию нового ядерного оружия

Михаил Горбачёв заявил об особой озабоченности американскими планами по созданию нового ядерного оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв порекомендовал будущему победителю на выборах президента США сразу после избрания встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Горбачёв опасается, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.

- Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран, - заявил Горбачёв в интервью Times.