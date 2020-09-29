Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Азербайджан заявил о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе

По данным минобороны страны, третий мотострелковый полк "Мартуни" ВС Армении полностью уничтожен
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)
По данным минобороны Азербайджана третий мотострелковый полк "Мартуни" ВС Армении полностью уничтожен

По данным минобороны Азербайджана третий мотострелковый полк "Мартуни" ВС Армении полностью уничтожен

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы во вторник, 29 сентября, заявил о полной ликвидации третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе. По данным представителя ведомства вражеская армия просит всех о помощи для эвакуации погибших и раненых.

«В результате обстрела азербайджанской армии уничтожен третий мотострелковый полк вооруженных сил Армении "Мартуни", дислоцированный на территории Ходжавендского района. Враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен», - заявил Даргахлы, сообщает РИА Новости.

При этом министерство обороны Армении опровергло сообщения азербайджанской стороны об уничтожении "3-го мотострелкового полка", якобы дислоцированного в карабахском Мартуни

"Уже само сообщение говорит о низком уровне военных знаний у противника, заявившего, что воинская часть полностью уничтожена. Ничего подобного нет, да и такое происходит не часто", - отметил представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

По его словам, понимая, что планы провалились, противник понес очень крупные потери, он пытается распространять в своем обществе дезинформацию.

Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно данным ведомства есть погибшие среди гражданских и военных.

Минобороны Армении в свою очередь заявило о том, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Вооруженный конфликт двух стран длится уже около 30 лет.

Армия и безопасностьОбострение конфликта в Нагорном Карабахе