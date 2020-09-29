Азербайджан заявил о "полном уничтожении" полка армянской армии в Карабахе

По данным минобороны Азербайджана третий мотострелковый полк "Мартуни" ВС Армении полностью уничтожен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы во вторник, 29 сентября, заявил о полной ликвидации третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе. По данным представителя ведомства вражеская армия просит всех о помощи для эвакуации погибших и раненых.

«В результате обстрела азербайджанской армии уничтожен третий мотострелковый полк вооруженных сил Армении "Мартуни", дислоцированный на территории Ходжавендского района. Враг понес большие потери, техника разрушена, полк был полностью разгромлен», - заявил Даргахлы, сообщает РИА Новости.

При этом министерство обороны Армении опровергло сообщения азербайджанской стороны об уничтожении "3-го мотострелкового полка", якобы дислоцированного в карабахском Мартуни

"Уже само сообщение говорит о низком уровне военных знаний у противника, заявившего, что воинская часть полностью уничтожена. Ничего подобного нет, да и такое происходит не часто", - отметил представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

По его словам, понимая, что планы провалились, противник понес очень крупные потери, он пытается распространять в своем обществе дезинформацию.

Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно данным ведомства есть погибшие среди гражданских и военных.

Минобороны Армении в свою очередь заявило о том, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Вооруженный конфликт двух стран длится уже около 30 лет.