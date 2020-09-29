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Коронавирус Covid-19

Глава центра им. Гамалеи объяснил, почему невозможно ускорить вакцинацию от коронавируса в России

В Москве прививку от COVID-19 делают 500-600 человек в сутки
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве от коронавируса вакцинировались уже более пяти тысяч человек

В Москве от коронавируса вакцинировались уже более пяти тысяч человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинацию от коронавируса в России следует ускорить, но пока сделать это невозможно из-за ограничения пропускной способности, заявил директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена, - заявил он в беседе с РИА Новости.

Александр Гинцбург также отметил, что в Москве каждый день 500 - 600 человек проходят процедуру вакцинации от коронавируса. Всего к настоящему моменту получить прививку смогли более пяти тысяч москвичей.

Глава центра Гамалеи также отметил, что аргументов в пользу переноса вакцинации на более поздний период нет.