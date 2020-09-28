Анна Попова объяснила причины роста числа случаев коронавируса в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснила, почему в последние дни растет количество случаев заражения коронавирусной инфекции в стране.

По словам главного санитарного врача России, это связано с началом эпидемиологического сезона, приездом людей из отпусков.

- Да, сегодня цифры растут, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у него формирует сезонность. Он приходит в холодное время года. Любая эпидемия демонстрирует подъем во второй декаде сентября. Есть и несколько других причин. Люди вышли на работу, вернулись из отпусков. Они хотят по магазинам, чтобы купить себе теплую одежду и собрать детей в школу, - отметила Анна Попова, отвечая на вопросы обозревателя kp.ru.

Глава Роспотребнадзора добавила, что любое нарушение разработанных ведомством требований ведет к увеличению зараженных.