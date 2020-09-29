Вертолет Азербайджана в ходе боев в Карабахе сбили вооруженные силы Армении

Вооруженные силы Армении сбили вертолет в ходе боев в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил 29 сентябя в своем Facebook, что вооруженные силы страны сбили азербайджанский вертолет в ходе боев в Карабахе.

«Наши только что сбили вертолет», — написал Ованнисян.

В распоряжении обеих стран — современная военная техника и десятки тысяч солдат. Но для победы этого недостаточно, отметил представитель минобороны Армении.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что ВС страны сообщило о полной ликвидации третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе.

При этом представитель минобороны Армении опроверг данное заявление, отметив, что противник, понеся поражение, пытается распространять в своем обществе дезинформацию.

Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле ВС Армении своих населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно данным ведомства, есть погибшие среди гражданских и военных.

Минобороны Армении в свою очередь заявило о том, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.

Вооруженный конфликт двух стран длится уже более 30 лет. Он начался в 1988 году, когда 12 июля облсовет Нагорного Карабаха заявил о выходе из состава Азербайджана. С сентября этого же года между армиями двух стран начались вооруженные столкновения.

По сей день территориальный конфликт не разрешен. Власти России, Франции и США пытаются призвать стороны к сдержанности и посадить власти за стол переговоров для мирного урегулирования вопроса.