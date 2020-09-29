Армения заявила о начале применения оружия широкого радиуса поражения в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября Фото: REUTERS

В Министерстве обороны Армении заявили, что начинают применять вооружения "широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях" в Нагорном Карабахе.

- Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях, - заявила официальный представитель ведомства Шушан Степанян в своём Facebook.

Она также пояснила, что использование такого вида оружия стало необходимым из-за применения военными Азербайджана тяжёлых огнемётных систем, установок "Смерч" и крупнокалиберной артиллерии, что выводит масштабы боевых действий "на новый уровень".