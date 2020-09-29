На Кубани реконструируют водопровод, обеспечивающий водой Крым и Геленджик

Троицкий водопровод обеспечивает водой Крым, Новороссийск и Геленджик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае началась реконструкция Троицкого группового водопровода: он обеспечивает водой Крымский район, Новороссийск и Геленджик. Протяженность новых сетей составит 11 километров, ветка протянется от хутора Веселый до Крымска.

– В мае мы ввели новую ветку протяженностью 18 километров в Крымском районе, сейчас строятся еще 11, - рассказал 29 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Новые сети с водопроводными сооружениями будут проложены от хутора Веселый до Крымска. Пропускная способность участка увеличится, аварийные ситуации будут исключены.

Строительство нового участка водопровода будет завершено к июлю 2022 года. На реконструкцию бюджет Краснодарского края выделяет более 2 млрд. рублей. Одновременно регион готовится к строительству еще одного нового участка водопровода — сети протянутся на 26 км в районе села Кабардинка. Масштабные работы по реконструкции всего Троицкого водопровода по плану должны быть закончены в 2023 году. Водопровод строится в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

По словам Вениамина Кондратьева, особое внимание сейчас уделяется решению проблемы в Геленджике: в городе остро стоит вопрос с обеспечением водой.

– Отдельное внимание мы, конечно, уделяем Геленджику. Сейчас совместно с федеральными ведомствами прорабатываем вопросы установки опреснителей и разработки новых месторождений пресных вод, – отметил губернатор.

По распоряжению главы Кубани в регионе идет большая реконструкция Троицкого, Таманского и Ейского водопроводов. Сети, построенные несколько десятков лет назад, существенно изношены и нуждаются в замене. На реконструкцию краевой бюджет выделяет более 10 млрд. рублей. Три водопровода обеспечивают водой восемь муниципальных образований региона с населением более 1 миллиона человек. Летом число потребителей увеличивается в разы из-за наплыва туристов.

Реконструкция магистральных сетей ведется уже не первый год: за последние пять лет из краевого бюджета на строительство новых водопроводов было выделено более 1,5 млрд рублей.