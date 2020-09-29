Курс валют на 30 сентября: доллар 79 рублей, евро 93 рубля

ЦБ повысил курс доллара на 30 сентября до 79,68 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦБ зафиксировал новый курс валют. 30 сентября доллар составил 79,68 рублей, евро повышен регулятором до 93,02 рублей.

Доллар во вторник поднялся на 1 рубль 1,32 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1 рубль 54,47 копейки - до 93,0237 рубля.

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара рос до 79,9750 рубля, а евро - до 93,32 рубля.

Специалисты отметили, что возвращение максимальных показателей курса валют обусловленно возможным вводом карантинных мер, связанных с коронавирусом. Евро не поднимался до значения 93 рублей с 2016 года.

Напомним, по официальным данным, предоставленным Университетом Джонса Хопкинса, с момента начала пандемии в 11 марта 2020 года новым коронавирусом заразились уже более 33 миллионов человек. Умерли от COVID-19 более одного миллиона человек по всему миру.