«Маски, а тем более изоляция людям надоели»: Путин предложил необременительные меры защиты

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что понимает, насколько людям надоели маски, социальная дистанция и изоляция, однако коронавирусная инфекция остается опасным противником, и считает, что нужно использовать действенные, но необременительные пандемические меры

«Маски и социальная дистанция, а тем более изоляция людям надоели, я их понимаю, но коронавирус - очень опасный и тихий противник», - заявил российский лидер.

По словам главы государства, «святой обязанностью» властей является «очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии и предлагать необременительные, но необходимые меры защиты». «Надеюсь, мы так и будем действовать», - заключил президент.

Напомним, накануне Путин рассказал, благодаря чему можно избежать введения ограничений по коронавирусной инфекции. По его словам, чтобы не пришлось возвращаться к чувствительным ограничениям, действовавшим весной, нужно соблюдать меры предосторожности.