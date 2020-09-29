Путин предложил продлить выплаты врачам по коронавирусу до октября 2020 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий порядок выплат на октябрь врачам, работающим с коронавирусным больными, сохранить без всяких изменений.

Российский лидер поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой установить до начала следующего года доплаты медикам, борющимся с COVID-19 за отработанные смены.

«По поводу дополнительных выплат медработникам, если люди считают, что представленный правительством вариант является более социально справедливым, то, пожалуйста, я ничего против не имею», — отметил глава государства.

Напомним, что ранее Путин распорядился установить специальную федеральную надбавку с апреля по июнь выплаты медикам, которые борются с коронавирусом.

Для врачей надбавка составила 80 тыс. рублей, фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, младшего медперсонала — 25 тыс. рублей, врачей скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тыс. рублей. Позже президент продлил это распоряжение о выплатах на июль и август, а после и на сентябрь. Позднее доплаты медучреждениям на покрытие расходов для борьбы с коронавирусом установили до 10 сентября.